أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بمرض كورونا لترتفع اعداد الاصابات الى 961 اصابة في عموم البلاد، فيما اشارت الى تسجيل خمس وفيات في بغداد والنجف والسليمانية وديالى لترتفع اعداد وفيات الى 61 حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-
- بغداد/ كرخ: ٢
- بغداد/ رصافة: ٢١
- مدينة الطب: ٤
-البصرة : ١٠
- النجف: ٦
- السليمانية: ١
- أربيل: ١٨
- ديالى : ٥
- المثنى: ٦
- بابل: ١
- كربلاء: ٤
- كركوك: ٤
وأضافت أن "الوفيات بلغت خمس حالات: (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)".
وأكدت الوزارة، أنه "تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف: ٥
- الرصافة: ٢
- كربلاء: ٨
- بصرة : ٢
- ديالى: ١
- مثنى: ١
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات ٩٦١، ومجموع الوفيات ٦١، ومجموع حالات الشفاء ٢٧٩".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 83 اصابة جديدة بمرض كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.