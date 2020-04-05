الصحة تعلن تسجيل 83 اصابة جديدة بمرض كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٢

- بغداد/ رصافة: ٢١

- مدينة الطب: ٤

-البصرة : ١٠

- النجف: ٦

- السليمانية: ١

- أربيل: ١٨

- ديالى : ٥

- المثنى: ٦

- بابل: ١

- كربلاء: ٤

- كركوك: ٤

- ذي قار : ١

وأضافت أن "الوفيات بلغت خمس حالات: (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)".

وأكدت الوزارة، أنه "تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-