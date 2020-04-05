شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا بنسبة 20 ٪ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

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أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة اليوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا في كندا قفز أكثر بقليل من 20٪ نسبة إلى 258 في يوم واحد.



وبحسب "رويترز" فإنه بحلول الساعة 11:05 بالتوقيت الشرقي (15:05 بتوقيت غرينتش)، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي بنسبة 12٪ تقريبًا إلى 14،426. وكانت الأرقام ذات الصلة يوم السبت 214 حالة وفاة و12924 تشخيصا إيجابيا.

كان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.