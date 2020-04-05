صحفية أمريكية تؤكد تفشي وباء كورونا بين مرتزقة تركيا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أكدت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، المختصة في شؤون الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا المستجد متفشٍ بين المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا.

وكشفت في تغريدات لها بتويتر، أنه تم اختبار 2 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، وجاءت النتائج إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما إلى مطار معيتيقة.

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وأوضحت سنيل أنه تم اختبار 17 حالة أيضا من المرتزقة في منطقة عين زارة وكانت نتائجهم إيجابية وتم نقلهم إلى منزل على سبيل العزل.

ولا تصدر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بيانات واضحة بشأن حجم الإصابات بكورونا في صفوف المليشيات التي تدعمها وكذلك المرتزقة الذين يقاتلون إلى جوارها ضد الجيش الليبي.

وقالت الصحفية الأمريكية إن تركيا أرسلت مرتزقة ينتمون لما يسمى "الجيش السوري الحر" كانوا على اتصال وثيق مع المسلحين المصابين في سوريا، مشيرة إلى أن من أجري الاختبار لهم أطباء أتراك.

وكشفت عن أن عدد المرتزقة السوريين ينتمون لـ5 فصائل بالجيش السوري الحر المدعوم من تركيا الذين قتلوا خلال الاشتباكات في ليبيا تجاوز الـ500 مرتزق حتى الآن في ليبيا، لافتة إلى أن فصيل "السلطان مراد" تعرض لأكبر الخسائر في الأرواح بعدد 191 مرتزقا.

وأرجعت سنيل سبب تراجع المرتزقة السوريين عن القتال إلى قوة وحدات الجيش الليبي، وخسائر المرتزقة الهائلة.

وقالت: "إن هجمات الجيش الليبي قوية جدا، وقتلت وجرحت كثيرا من عناصرهم (المرتزقة)".