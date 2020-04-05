بعد مساعدة مصر للشعب الإيطالي.. إخواني سابق بإيطاليا: ’’كنا مغيبين والسيسي شرف وفخر للمصريين‘‘

كتب: ضياء السقا

أثمن شاب مصري يدعى حامد، مقيم بإيطاليا، قرار الرئيس السيسي، بإرسال مساعدات طبية للحكومة الإيطالية، لمساندتها في أزمة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وكشف الشاب في فيديو متداول على مواقع التواصل، أنه كان ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، معلنا توبته، قائلا: "كنا مغيبين والرئيس السيسي شرف وفخر للمصريين".

وأضاف حامد ابن مدينة المنصورة: "أنا بعتذر لك وبفتخر بيك أنك رئيسي في مصر ويارب ينصرك على جماعة الاخوان الإرهابية لإنقاذ البلد من الكثير من الازمات التي تمر بها وخوفك على شعبك".

وتابع الشاب: "أنت تاج على راسي وافتخر بيك يا ريس حتى لو وضعت على حبل المشنقة على رقبتي".

وواصل: "متزعلوش يا شعب مصر إن الرئيس ساعد إيطاليا، اتشرفوا وارفعوا راسكوا، لأن السيسي عمل اللي معملوش الاتحاد الأوروبي.. وخلى الناس هنا تبصلنا بنظرة احترام وتقدير".

ووصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووفد من القوات المسلحة المصرية، السبت، إلى دولة إيطاليا، وذلك خلال زيارة رسمية تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشعب الإيطالي، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه فور وصول الوزيرة، كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة ووفد القوات المسلحة قاما بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تأتي امتدادًا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأمس مع رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، وتأكيده الاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم لإيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا، كما أشار كونتي إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجاهد أن الوزيرة محملة خلال تلك الزيارة برسالة مواساة وتعازي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الإيطالي في وفاة ضحايا ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.

وتابع أن الوزيرة أعربت عن كامل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر، وتعازيهم للشعب الإيطالي الشقيق، حيث أكدت عمق العلاقات تاريخية القوية بين الشعبين ، كما أكدت ثقتها في نجاح دولة إيطاليا في تخطي هذه الأزمة خلال أسابيع قليلة قادمة.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" عن شكره لجمهورية مصر العربية لوقوفها بجانب دولة إيطاليا ودعمها الكامل خلال تلك الأزمة، مؤكدًا أن دولة إيطاليا لن تنسى الشعوب التي ساعدتها ووقفت بجانبها في ذلك الوقت.

يذكر أن تلك المساعدات تأتي انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات.

وكانت هالة زايد قد زارت مؤخرا الصين، لتقديم مساعدات طبية، وتوصيل رسالة تضامن أيضا من الرئيس السيسي.