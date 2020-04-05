بري بمناسبة الشعانين: بالوحدة والتعاون وتضافر الارادات نؤسس لقيامة الوطن من فوق الجلجلة

أشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في تصريح له، إلى أنه "بمناسبة ​الشعانين​ نتوجه بالتهنئة للطوائف المسيحية الكريمة خاصة وللبنانيين عامة بأحر التهاني آملين ان تشكل هذه المناسبة المباركة بداية النهاية لدرب آلآم لبنان واللبنانيين"، مضيفا: "دائما بالوحدة والتعاون والتكافل وتضافر الارادات الخيرة نؤسس لقيامة الوطن من فوق الجلجلة".

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