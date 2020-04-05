جمعية المصارف: سنقوم بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار بالتنسيق مع مصرف لبنان بإنتظار إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني

رحّب مجلس إدارة جمعيّة مصارف لبنان بالتعميمين الأساسيّين رقم 148 و149 الصادرين عن حاكم ​مصرف لبنان​ بتاريخ 3 نيسان 2020، والمتعلّقين بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة وبشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية. ولفت المجلس الى انه "في انتظار أن يستكمل مصرف لبنان إنشاء وتشغيل نظام التداول الإلكتروني المخصّص لتحديد أسعار التداول اليومية للعملات الأجنبيّة، سوف تقوم ​المصارف​ بتحديد سعر الصرف اليومي للدولار الأميركي بالتنسيق مع ​المصرف المركزي​"، مشيرا الى ان "الجمعية ستعمل في الأيام المقبلة على إعداد الأنظمة المعلوماتية والإجراءات الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ هذين التعميميْن. وهي تأمل بالمناسبة أن تبادر ​وزارة الداخلية​ الى إدراج موظفي المصارف ضمن الإستثناءات المنصوص عليها في القرار رقم 479 المتعلّق بتوقيت سير السيارات والمركبات حسب أرقام لوحاتها، وذلك تسهيلاً وتسريعاً لإنجاز مضامين التعميمَيْن المذكورين".

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