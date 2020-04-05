فهمي: في حال استمرار المخالفات سنضطر الى تصعيد الإجراءات وصولًا الى وقف حركة السير بصورة نهائية

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​ أن "قرار توقيت سير الآليات بحسب أرقام لوحاتها يأتي استكمالاً لقرار التعبئة العامة، ولا بد من التنبيه ان هذه التدابير هي للحد من التنقل والاكتظاظ لتجنب منع التجول بشكل تام والذي نخشى الوصول اليه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم تحمل المسؤولية الذاتية وتجاوز التعليمات".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت فهمي الى ان " ​وزارة الداخلية والبلديات​ تأمل من المواطنين الكرام الالتزام الكامل بمعايير الوقاية وتفادي الاكتظاظ حفاظًا على ​السلامة العامة​، وتؤكد انها في حال استمرار المخالفات ستكون مضطرة الى تصعيد الإجراءات وصولًا الى وقف ​حركة السير​ بصورة نهائية والإقفال التام.