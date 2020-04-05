المرابطون: بعض التافهين يدسون أخبار كاذبة باسم المرابطون

أوضحت "​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​"، في بيان لها، أن "بعض التافهين والسخفاء يقومون بدس اخبار كاذبة باسم قوات المرابطون عن موت فلان او علان من الحركة واستغلال الموت وانتشار وباء ​كورونا​ وتلفيق أخبار عن نشاطات سياسية لا صحة لها ولا قيمة واقعية".

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