سلطات نيويورك تسجل 594 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، تسجيل 594 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا عتبة الأربعة آلاف.
وكان كومو أشار في وقت سابق، إلى أن "الوضع مثير للقلق بشكل خاص في لونغ أيلاند شرقي مدينة نيويورك، حيث أن عدد الحالات يتصاعد مثل حريق ينتشر".
كما شدد على أن "نيويورك إلى الآن ليست في ذروة انتشار الفيروس، بل تقترب منها"، موضحاً أنه "مر 30 يوماً فقط منذ حالتنا الأولى، لكنها تبدو عمراً كاملاً".
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