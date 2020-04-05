ميقاتي: كل التقدير لمن ساهم في إنجاح عودة اللبنانيين إلى الوطن

أشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نحمد الله على عودة الدفعة الاولى من اللبنانيين الى الوطن ونتمنى السلامة للجميع ، وكل التقدير لمن ساهم في انجاح هذه الخطوة وخصوصا ادارة وطيّاري ​طيران الشرق الاوسط​".

ولفت إلى أن "أملنا أن يجتمع شمل العائلات اللبنانية ويكون الجميع بخير وسلامة وأن يحفظ الله لبنان من المخاطر".