أشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نحمد الله على عودة الدفعة الاولى من اللبنانيين الى الوطن ونتمنى السلامة للجميع ، وكل التقدير لمن ساهم في انجاح هذه الخطوة وخصوصا ادارة وطيّاري طيران الشرق الاوسط".
ولفت إلى أن "أملنا أن يجتمع شمل العائلات اللبنانية ويكون الجميع بخير وسلامة وأن يحفظ الله لبنان من المخاطر".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: كل التقدير لمن ساهم في إنجاح عودة اللبنانيين إلى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.