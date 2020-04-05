أكد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة في حديث لـ"النشرة"، أنه يتابع بشكل دقيق الاجراءات المتخذة في محافظة البقاع للتصدي لفايروس كورونا مع العلم انه سجل حتى الساعة اصابة واحدة في البقاع.
وشدد ابو جودة على "ضرورة التزام المواطنين البقاعيين منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة من يحبون".
وعن اللبنانيين الوافدين من الخارج، اكد ابو جودة على الجهوزية التامة لاستقبال البقاعيين منهم وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، كما شدد على الدعم الكامل مادياً ومعنوياً لجميع البقاعيين الوافدين طيلة فترة الحجر الصحي الالزامي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع للنشرة: جاهزون لاستقبال الوافدين البقاعين وفق المعايير الصحية اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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