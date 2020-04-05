محافظ البقاع للنشرة: جاهزون لاستقبال الوافدين البقاعين وفق المعايير الصحية اللازمة

أكد محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جودة​ في حديث لـ"النشرة"، أنه يتابع بشكل دقيق الاجراءات المتخذة في محافظة البقاع للتصدي لفايروس ​كورونا​ مع العلم انه سجل حتى الساعة اصابة واحدة في البقاع.

وشدد ابو جودة على "ضرورة التزام المواطنين البقاعيين منازلهم وعدم الخروج الا عند الضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة من يحبون".

وعن اللبنانيين الوافدين من الخارج، اكد ابو جودة على الجهوزية التامة لاستقبال البقاعيين منهم وفق المعايير التي وضعتها ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة العامة​، كما شدد على الدعم الكامل مادياً ومعنوياً لجميع البقاعيين الوافدين طيلة فترة الحجر الصحي الالزامي.