رئيس وزراء إسبانيا يدعو أوروبا لبناء اقتصاد حرب مشترك لمواجهة كورونا

دعا رئيس وزراء ​إسبانيا​ ​بيدرو سانشيز​ أوروبا لبناء اقتصاد حرب مشترك لمواجهة ​فيروس كورونا​.

وفي وقت سابق طالب سانشيز بتدخل نقدي أوروبي طموح يشمل تشارك الديون، مشيرا الى ان " الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالفعل لتعزيز اقتصاد دول ​الاتحاد الأوروبي​ تمثل بداية جيدة، ولكنها ليست كافية إطلاقاً".

يشار إلى أن هناك خلافاً بين دول الاتحاد الأوروبي حول حجم الدعم النقدي الذي يجب تقديمه لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.