رئيس وزراء إسبانيا يدعو أوروبا لبناء اقتصاد حرب مشترك لمواجهة كورونا

دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أوروبا لبناء اقتصاد حرب مشترك لمواجهة فيروس كورونا.
وفي وقت سابق طالب سانشيز بتدخل نقدي أوروبي طموح يشمل تشارك الديون، مشيرا الى ان " الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالفعل لتعزيز اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي تمثل بداية جيدة، ولكنها ليست كافية إطلاقاً".
يشار إلى أن هناك خلافاً بين دول الاتحاد الأوروبي حول حجم الدعم النقدي الذي يجب تقديمه لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
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