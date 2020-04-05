السلطات الأميركية تسجل 1340 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، تسجيل 1340 حالة وفاة جديدة في البلاد، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8503 حالة.
ولفتت الجامعة، في تقرير نشرته، إلى ان "عدد المصابين الإجمالي بالفيروس وصل في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة".
من جهتها، أشارت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إلى أن "الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة قاتمة، حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في يوم واحد، بينما حذر المسؤولون من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في المعركة لوقف انتشار الفيروس".
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