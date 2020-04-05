أشار الاتحاد الإفريقي إلى أن "حوالي 20 مليون وظيفة مهددة في أفريقيا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن "الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارة ستنكمش 3% في المتوسط".
وتوقّع الاتحاد، في دراسة حديثة، أن تخسر "الحكومات الإفريقية قد تخسر ما بين 20% و30% من الإيرادات المالية"، موضحاً أنه "قد يختفي ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة".
كما توقّع "تراجع التجارة في القارة بنسبة 35% عن المستويات التي تم تسجيلها عام 2019، مع خسائر تصل إلى 270 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي: حوالي 20 مليون وظيفة مهددة في افريقيا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.