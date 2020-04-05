الاتحاد الإفريقي: حوالي 20 مليون وظيفة مهددة في افريقيا بسبب كورونا

أشار الاتحاد الإفريقي إلى أن "حوالي 20 مليون وظيفة مهددة في ​أفريقيا​ بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مشيرا إلى أن "الاقتصادات المنتجة للنفط بالقارة ستنكمش 3% في المتوسط".

وتوقّع الاتحاد، في دراسة حديثة، أن تخسر "الحكومات الإفريقية قد تخسر ما بين 20% و30% من الإيرادات المالية"، موضحاً أنه "قد يختفي ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة".

كما توقّع "تراجع التجارة في القارة بنسبة 35% عن المستويات التي تم تسجيلها عام 2019، مع خسائر تصل إلى 270 مليار دولار".