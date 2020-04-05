شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" يقترح زيادة المخصصات التموينية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سيدفع باقتراح برلمانى لزيادة قيمة دعم الفرد على بطاقة التموين ومضاعفة القيمة المخصصة له لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية، موضحا أنه يستند فى اقتراحه لوجود فئات تضررت من قرار حظر حركة المواطنين من أرزقية وعمالة غير منتظمة وغيرهم.

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ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اقتراحه قرر فيه استبعاد الموظفين وأصحاب المعاشات نظرا لأن رواتبهم ودخلهم الشهري لم تتأثر بهذه الأزمة وسارية دون أى خصم، بينما الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، موضحا أن الدولة حتى الآن ما تملكه من قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا تأتى فى إطار المنظومة التموينية فقط ولا يوجد قاعدة كاملة مثلها وبالتالى هذه الآلية هى الأكثر ضمانة لوصول الدعم لمن يعانون فى الوقت الحالى من تبعات أزمة كورونا .

وأوضح أنه يمكن أن يكون شكل الدعم نقدى أو سلعى الأهم وصوله وضمان برنامج حماية خلال الـ 3 أشهر القادمة على أقل تقدير ، مشيرا إلى أن منحة وزارة القوى العاملة الخاصة بـ 500 جنيه يمكن أن يتم توصيلها للمتضررين من خلال هذه المنظومة لأن هذا النظام هو الوحيد حتى الذى يملك قاعدة بيانات كاملة .