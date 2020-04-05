شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عيسى عن تأجيل مناقشة الموازنة: صحة النواب والموظفين والحكومة أهم حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك سببين رئيسيين لتأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، قائلا : "السبب الأول هو الظروف الصحية، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من صعوبة هذا الأسبوع وخطورته ومطالبها بالالتزام بأشد القواعد الوقائية والاحترازية"، مضيفا: "صحة النواب والموظفين وأعضاء الحكومة بالنسبة لينا أهم حاجة".

وأوضح عيسى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن السبب الثانى فى تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة هو وجود مُتسع من الوقت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو، قائلا: "لسنا فى عجلة من أمرنا أمامنا 90 يوما، والعام الماضى مشروع الموازنة وصل مجلس النواب فى 30 مارس وبدأت اللجنة فى مناقشته 4 مايو".

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وأضاف: "والعام قبل الماضى نفس الشيء، واللجنة لا تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة إلا بعد إلقاء وزير المالية للبيان المالى وإلقاء وزيرة التخطيط لبيان الخطة ووصول كافة الوثائق التفصيلية لمشروع الموازنة العامة للدولة"، وتابع: "الدستور منحنا 90 يوما ولسنا فى عجلة من أمرنا، وسيكون هناك وقت مناسب وكافٍ لمناقشة مشروع الموازنة العامة وإقرارها".

واختتم عيسى حديثه لـ"الخليج 365"، قائلا: "أراقب الموقف عن كثب على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، والموقف مختلف تماما، والتحذيرات تتصاعد، ومن المتوقع أن نشهد أسبوع صعب، وقيل أن الأسابيع السابع والثامن والتاسع من أصعب الأسابيع ونحن الآن فى الأسبوع الثامن"، وتابع: "وهناك العديد من الأدلة على ذلك منها الحالات التى ظهرت بالمعهد القومى للأورام وأماكن أخرى، ونحن لا نريد أن نُحمل الدولة أعباءً إضافية".