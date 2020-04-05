شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالجيزة يطلق مبادرة لتوزيع شنطة مستلزمات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب مستقبل وطن بالجيزة، تحت رعاية المحاسب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، مبادرة لتوزيع شنطة مستلزمات وقائية، لتوزيعها على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من الدور المجتمعي من أجل أمن وسلامة المصريين.

و قامت أمانة العمل الجماهيري بالجيزة، برئاسة عبدالحميد الهواري، بتنظيم المبادرة لتوزيع مستلزمات وأدوات التعقيم والتطهير، للوقاية من انتشار الفيروس.

وقال "الهواري "، في بيان له، اليوم، أن الأمانة بدأت المبادرة بتوزيع شنطة مجانية لمستلزمات الوقاية من فيروس بكورونا، تحتوى على زجاجة معقم وزجاجتين مطهر للفم وللأيدي، وكمامة للوجه، وجوانتي للأيدي، وذلك بمختلف شوارع المحافظة، مضيفًا أن تلك المبادرة ستستمر خلال الأيام المقبلة للوصول لكافة المناطق والاحياء بالمحافظة.

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وأضاف "الهواري "، أن الأمانة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بتعقيم وتطهير المنشآت الصحية والحكومية والخدمية، فضلا عن دور العبادة والمدارس للوقاية من الفيروس، إضافة إلي تشكيل لجنة من شباب الحزب بكل مراكز وأقسام المحافظة تشارك المواطنين في تسهيل تقاضي المعاشات.

وتابع قائلا : «قامت تلك اللجان بتنظيم الطوابير تخفيفًا للزحام والتسهيل علي المواطنين في تقاضي المعاشات والرواتب، بجانب تعقيم وتطهير ماكينات الصرافة، وتوزيع إرشادات الوقاية، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين».