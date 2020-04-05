شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإطلاق حملة لجمع البلازما من متعافى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة للقيام بحملة جمع بلازما المتعافين من مرض كورونا لاستخدامها في علاج الحالات الشديدة، حيث أنها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، خاصة وأن نسب الشفاء في مصر جيدة.

وأكد أبو العلا في بيان له، علي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي للقيام بدورها المنوط بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مستخدمة كافة السبل والمقترحات التي من شأنها تحقيق سلامة وصحة المواطنين دون النظر لأي تكاليف أو تحديات، وهو ما يلقي إشادات من الداخل والخارج.

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وأَضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأنه بجانب ذلك تُقدم الأطقم الطبية الجهود المقدرة أيضا فى المواجهة بموقع الميدان، بمختلف المستشفيات، وغيرها من الجهود والأفكار التى تقدم من العاملين بهذه المنظومة، مشيرا إلي أنه تلقي مقترحًا من الدكتورة إيمان رفعت المحجوب، استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، متضمن بأن تطلق الدولة دعوى لكل متعاف من ڤيروس "كورونا" أو كل من كانت تحاليله للڤيروس موجبة و أصبحت سالبة حيث أنهم السهل الوصول إليهم من قاعدة بياناتهم لدى وزارة الصحة و السكان؛ او عن طريق مسح خاص بأن يتبرع بلتر او نصف من دمائه لبنوك الدم المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أنه وفق هذا المقترح يمكن إستخلاص البلازما من هذه الكميات من الدم حيث أنها تحتوي على الأجسام المضادة للڤيروس، و يمكن التاكد قبيل عملية التبرع من وجود ( IgG & IgM ) في دم المتبرع the so called passive immunization ، علي أن يتم تعويض المتبرع بنفس كمية الدم التي فقدها تحت اشراف طبيب مختص و على ضمانته كما يمكن تعويضهم ماديا او بأي صورة ترضيهم، حيث يكون ذلك سبيل فى انقاذ الحالات الخطيرة، وهذه طريقة علاج معروفة و مضمونة و آمنة، حيث تحضير مختلف مكونات الدم لعلاج حالات أخرى كثيرة وخطيرة بمنتهى النجاح بعد فحص الدم و القيام بكل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامته وقد اثبت الان علميًا جدوي هده الطريقة في علاج الحالات.