لتقليل التنقلات.. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح يعلن عن حزمة من الإجراءات الجديدة ضمنها طريقة الأداء

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأحد، عن تدابير جديدة لصالح زبنائه بهدف الحد من تنقلاتهم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية واستجابة للإجراءات المنصوص عليها.

وقال المكتب إنه قرر تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ، ووضع حلول تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، وذلك للحد من تنقلات كل من الزبناء والمستخدمين.

وأوضح المكتب أنه يمكن للزبناء كشف مؤشر استهلاكهم من الكهرباء بأنفسهم، وإرساله إما عبر الموقع الإلكتروني من خلال الاشتراك في الخدمة المخصصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء، كما سيتم تقدير المؤشر من قبل النظام المعلوماتي الخاص، وتعديله خلال القراءة الفعلية الموالية للعدادات، كما هو الشأن بالنسبة لاستهلاك الماء الصالح للشرب، في حال تعذر كشفه من طرف الزبناء.

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وفتح المكتب أمام الزبناء إمكانية الاطلاع على فواتيرهم عبر الموقع الإلكتروني أو طلب المساعدة عبر الهاتف أو الرسائل الالكترونية لمعالجة طلبات الاشتراك، كما مكنهم من اعتماد خدمات الدفع عن بعد، المتاحة لهم عبر الموقع الإلكتروني والويب وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وما إلى ذلك.

وقد اعتمد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أيضا مرونة فيما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات أو تسهيلات في الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.

أما فيما يتعلق بالزبناء الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق، فإن المكتب وضع رهن خدمتهم فرقا متنقلة ستمكنهم من تعبئة حاجياتهم من الكهرباء دون تنقل وبقدر كاف، مما يضمن لهم خدمة قرب أفضل، تحترم تعليمات الصحة والسلامة الجاري بها العمل. كما سيمنح المكتب، عند الحاجة، تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.