قذيفة حوثية تودي بحياة 4 سجينات في سجن تعز اليمني

سقطت نحو 20 سجينة في اليمن، اليوم الأحد، بين قتيلة وجريحة جراء سقوط قذيفة حوثية بقسم المساء في السجن المركزي بمدينة تعز.

ونقلت وسائل إعلام خليجية، عن مصادر أمنية، مقتل 4 سجينات، في مدينة تعز اليمنية، وإصابة 16 أخريات معظمهن حالتهن خطيرة، بسبب قذيفة أطلقتها كتائب الحوثي.

وكانت مظاهرات خرجت في تعز الشهر الماضي دعت إلى ضرورة إنهاء الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ نحو أربع سنوات، والتصدي للتشكيلات العسكرية التي تدعمها الإمارات، والمتمثلة في كتائب “أبو العباس”.