أعلن المعهد الوطني لإدارة شؤون الصحة في سبتة المحتلة، اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 83، وعدد الوفيات إلى 3.
وبحسب موقع “elpueblodeceuta”، فإنه في أقل من 24 ساعة، تم تسجيل 20 إصابة مؤكدة، وحالة وفاة واحدة لإمرأة بالغة من العمر 81 سنة، كانت في وضعية صحية حرجة.
وأضاف الموقع ذاته أن 74 مصابا يوجدون في الحجر الصحي في منازلهم، وحالتهم مستقرة، في حين أن 7 آخرين نقلوا إلى المستشفى الجامعي في سبتة المحتلة، بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الإسبانية، 130 ألفا، 759 مصابا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 12 ألفا، و418 حالة.
وأوضحت إحصائيات الوزارة أن عدد المتعافين من “كوفيد 19″، وصل إلى 38 ألفا، و80 مصابا.
كانت هذه تفاصيل خبر سبتة المحتلة.. إجمالي الإصابات بـ”كورونا” يرتفع إلى 83 حالة و3 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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