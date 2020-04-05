أصيبت بكورونا هي وابنها ثم تبرعت لصالح مستشفيات.. النجمة “بينك” تهاجم ترامب

قالت الفنانة الأمريكية أليشيا بييث مور، المعروفة بلقب “بينك”، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قبل أسبوعين، إذ كانت نتائج التحليلات إيجابية، قبل أن تتحول إلى سلبية في نتائج تحاليلات جديدة، أجرتها في الأيام القليلة الماضية.

وكشفت المغنية الأمريكية، في بيان، نشرته، أول أمس الجمعة، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قصتها مع الفيروس، وغردت: “قبل أسبوعين، ظهرت على ابني جيمسون، البالغ من العمر ثلاث سنوات، أعراض كوفيد-19، ولحسن الحظ، حصل طبيب الرعاية الأولية لدينا على نتائج الاختبارات، وكانت نتائجي إيجابية”.

وواصلت بينك في توضيحاتها: “قبل بضعة أيام فقط تم إعادة اختباراتنا ولحسن الحظ ظهرت النتائج سلبية للفيروس”.

واستهدفت الفنانة الأمريكية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحكومته، واصفة سياستهما تجاه الفيروس بأنها مهزلة، وفشل.

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وقالت بينك: “إنها مهزلة مطلقة وفشل حكومتنا في عدم جعل الاختبار متاحا على نطاق أوسع.. يجب أن نجعل الاختبار مجانا، ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع لحماية أطفالنا، وعائلاتنا، وأصدقائنا، ومجتمعاتنا.. هذا المرض خطير يجب أن يعرف الناس أن المرض يصيب الصغار، والكبار، الأصحاء، وغير الأصحاء، الأغنياء، والفقراء”.

وقررت الفنانة ذاتها منح مبلغ 500 ألف دولار لصندوق الطوارئ بجامعة تمبل، التي كانت تشتغل فيها والدتها لمدة 18 سنة في مركز زراعة القلب، كما منحت قدر المبلغ نفسه لصالح صندوق الأزمات، المعني بمواجهة فيروس كورونا في مدينة لوس أنجلوس.

وأضافت بينك أن تبرعها دعم لجهود الأطر الصحية، التي وصفتها بالبطلة، في حين شددت على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي في نصيحتها لمتابعيها.