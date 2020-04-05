“الصحة العالمية” تحذر إفريقيا من عاصفة وشيكة.. وإثيوبيا تقرر عدم حظر التجول: لن نقتل الشعب جوعاً

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قادة الاتحاد الإفريقي من عاصفة وشيكة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا أدهانوم إلى العمل بنهج متكامل، استعداداً لما أسماها “العاصفة”، وقال، خلال قمة افتراضية مصغرة، شارك فيها إلى جانب رؤساء تسع دول إفريقية، ورئيس المفوضية الإفريقية، إن على القادة الأفارقة الإسراع في الحصول على الأدوية، واللقاحات.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن حكومته قررت عدم فرض حظر التجول الشامل في البلاد لمواجهة انتشار كورونا، موضحاً أنه لا يمكن تطبيق إجراءات الحظر بحذافيرها، كما هو متبع في بعض البلدان، لأن لكل بلد خصوصياته.

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وقال آبي أحمد: “نحن في بلد يعيش فيه الملايين على الأجر اليومي، وإذا فرضنا عليهم الحظر فربما ننقذهم من فيروس كورونا، ونقتلهم بالجوع، لأن الحكومة لا تستطيع أن توفر لهم الغذاء”.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في القارة السمراء بلغ 339، فيما تجاوز عدد الإصابات حاجز الثمانية آلاف، حسب آخر إحصاءات مركز الوقاية من الأمراض، التابع للاتحاد الإفريقي.

وتتصدر جنوب إفريقيا، والجزائر، ومصر، والمغرب، والكاميرون دول القارة، التي تشهد انتشارا أكبر للفيروس.