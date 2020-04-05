كفر قرع: قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب أشرف خالد حامد (30 عاما) وأصيب آخر بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأحد، في بلدة كفر قرع في منطقة المثلث.

وعُلم أن القتيل والجريح هما بالأصل من بلدة جسر الزرقاء الساحلية، وانتقلا للعيش في قرية كفر قرع منذ فترة قصيرة.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها "تلقت بلاغا على مصاب بجروح عميقة داخل سيارة في كفر قرع. قام المسعفون بإجراء عملية الإنعاش لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا، واضطروا في النهاية لإقرار وفاته".

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وأوضحت أنه عند وصولها إلى وقع الجريمة، "كان رجل مستلقيا وهو فاقد للوعي. أجرينا فحوصات طبية، حيث عانى من إصابات عميقة اخترقت جسده دون نبض ودون علامات تنفس. لقد بدأنا على الفور في إجراء عمليات الإنعاش".

وأعلنت الطواقم عن تقديم الإسعافات الأولية لمصاب آخر في الجريمة ذاتها، حيث أصيب بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لمتابعة العلاج.

يتبع...