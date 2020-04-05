1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أميركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 1340 وفاة بفيروس كورونا، في معدّلٍ هو الأعلى على أساس يومي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وارتفعت حصية الوفيات إلى 8 آلاف و503، وبحسب معطيات حديثة لجامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، بلغت إصابات كورونا بالبلاد، 312 ألف و249، عقب تسجيل 33 ألف و712 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت نفس المعطيات، تسجيل 1340 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للوفيات، لترتفع الحصيلة إلى 8 آلاف و503.

في نيويورك، اليوم (أ ب)

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات بالفيروس، تليها إسبانيا بـ130 ألف إصابة، وإيطاليا بـ124 ألف.

من جهة أخرى، ارتفعت إصابات كورونا في ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، إلى 114 ألف و174، إثر تسجيل 11 ألفا و5 إصابات جديدة، مقابل 3 آلاف و565 وفاة.

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وتلي نيويورك من حيث الإصابات والوفيات، ولايتي نيو جيرسي، بـ34 ألفا و124 إصابة و846 وفاة، وميشيغان بـ14 ألفا و225 إصابة و540 وفاة.

وكان ترامب قد قال خلال مؤتمر صحافيّ في البيت الأبيض، إنه "يُحتَمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأصعب. وسيكون هناك الكثير من الموتى".

وظهر الإرباك وحجم الورطة التي تقع على الرئيس الأميركيّ، خصوصًا وأنه تأخّر باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من تفشي الفيروس، بل واستهزأ منه في البداية.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و225 ألفا، توفي منهم أكثر من 66 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 253 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".