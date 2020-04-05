ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في خمس دول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت دولٌ عربية ارتفاعا في ضحايا فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إذ ارتفع إجمالي الضحايا في السعودية والمغرب والكويت وسلطنة عُمان وسورية والبحرين، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات ليبلغ الإجمالي في البلاد 34 حالة من مجموع عدد الإصابات البالغ 2385، بعد تسجيل 206 إصابة جديدة.

وبلغ مجموع المتعافين من إجمالي المصابين 488 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن "نسبة المصابين من السعوديين بلغت 47 بالمئة، ونسبة غير السعوديين 53 بالمئة".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 69، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، من إجمالي 961 مصابا، عقب الكشف عن إصابة واحدة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الخاص بفيروس كورونا، إن عدد المتعافين من المرض من إجمالي الإصابات ارتفع إلى 70، بعد تماثل حالة جديدة للشفاء.

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وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 77 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 556.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريح صحافي، إن عدد المتعافين بلغ 99 من الإجمالي، بعد تسجيل 6 حالات شفاء جديدة.

و في سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 21 إصابة، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 298، بينها حالتا وفاة، و61 حالة تماثلت للشفاء.

وفي سورية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 19، بينها حالتا وفاة وحالتا تعافٍ، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 4 حالات جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 427 حالة.

ولم تعلن البحرين عن حالات إصابة جديدة اليوم، بينما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس حتى الآن إلى 4.