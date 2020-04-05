شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تسجل أول وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي اليوم الأحد إن بلادها سجلت أول حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19، وهي لامرأة عمرها 60 عاما كانت تتلقى العلاج في مستشفى بالعاصمة منذ 31 مارس. وسجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تسجل أول وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.