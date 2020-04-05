مدير صحة الكرخ: الوضع في منطقة أبو دشير لا يبعث على الارتياح

اعتبر مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الأحد، الوضع في منطقة أبو دشير بأنه لا يبعث على الارتياح، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المنطقة. وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة مدينة الطب سجّلت إصابة في منطقة ابو دشير المكتظة بالسكان". وأضاف أن "أهالي المنطقة غير ملتزمين بحظر التجوال، لذا فإن الوضع فيها لا يبعث على الارتياح اذا استمر على ما هو عليه".





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