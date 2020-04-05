محافظة المثنى تسجل خمس اصابات جديدة بمرض كورونا

وقال مصدر في صحة المثنى، لـ الخليج 365، إن دائرة المحافظة سجلت، اليوم، خمس اصابات جديدة بمرض كورونا، مبينا أن اربع حالات في الرميثة والحالة الخامسة من منطقة الهلال.

وكان مدير صحة المثنى اعلن في وقت سابق عن شفاء حالة لرجل مصاب بالفيروس.

