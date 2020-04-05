أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لعراقيين في بلجيكا وبريطانيا.



وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 172 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 22

- بلجيكا 11

- الأردن 11

- كندا 9

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 3

- الامارات العربية 1

- الدنمارك 3

- فنلندا 1 وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل حالتي وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و 10 حالات إصابة في الدنمارك، وحالة في فنلندا، وحالة في المملكة العربية السعودية ، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 172 حالة موزعة كالآتي:- الولايات المتحدة الأمريكية 40- النرويج 37- السويد 22- بلجيكا 11- الأردن 11- كندا 9- إيطاليا 7- بريطانيا 5- النمسا 5- لبنان 2- هولندا 5- المملكة العربية السعودية 3- الامارات العربية 1- الدنمارك 3- فنلندا 1 وأوضح أن "حالات الوفاة في عموم العالم بلغت تسع حالات موزعة كالآتي:

- السويد 2

- بريطانيا 4

- هولندا 1

-ألمانيا 1

- بلجيكا 1 -ألمانيا 1- بلجيكا 1 وأشار الصحاف،إلى أن "حالات الشفاء في عموم العالم بلغت خمس حالات موزعة كالآتي:

- كندا 3

- ايران 1

- الأردن 5 وتابع، أن "سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تعلن عن حالتي وفاة بكورونا لعراقيين في بلجيكا وبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.