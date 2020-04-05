لاعب جديد من يوفنتوس يغادر إيطاليا بسبب كورونا

وذكرت الشبكة أن "لاعب وسط نادي يوفنتوس، أدريان رابيو، قد حصل على إذن من الإدارة بالعودة إلى بلاده فرنسا في ظل استمرار تعليق التدريبات الجماعية حتى 13 نيسان الجاري".

وأكدت الشبكة أن "رابيو سيظل في فرنسا مع عائلته حتى الموعد التي تحدده الحكومة الإيطالية لعودة الأنشطة الكروية مرة أخرى بعدما يصبح الوضع آمنًا في البلاد".



رابيو ليس اللاعب الأول الذي يغادر إيطاليا بسبب الوضع الراهن ولكنه التاسع بعد كريستيانو رونالدو ، أليكس ساندرو، دانيلو، دوجلاس كوستا، جونزالو هيجواين، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة وفوتشيك تشيزني.

الجدير بالذكر أن هناك تقارير تفيد بإمكانية عودة الدوري في 20 ايار المقبل ولكن لا يوجد حتى الآن أي مؤشر لذلك بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات داخل إيطاليا.

