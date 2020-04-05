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لاعب جديد من يوفنتوس يغادر إيطاليا بسبب كورونا

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2020-04-05 | 16:04

لاعب جديد من يوفنتوس يغادر إيطاليا بسبب كورونا

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كشفت شبكة "فوتبول إيطاليا" الشهيرة، عن سفر لاعب جديد من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الساعات القليلة الماضية وغادر مدينة تورينو بسبب فيروس .
وذكرت الشبكة أن "لاعب وسط نادي يوفنتوس، أدريان رابيو، قد حصل على إذن من الإدارة بالعودة إلى بلاده فرنسا في ظل استمرار تعليق التدريبات الجماعية حتى 13 نيسان الجاري".

وأكدت الشبكة أن "رابيو سيظل في فرنسا مع عائلته حتى الموعد التي تحدده الحكومة الإيطالية لعودة الأنشطة الكروية مرة أخرى بعدما يصبح الوضع آمنًا في البلاد".


رابيو ليس اللاعب الأول الذي يغادر إيطاليا بسبب الوضع الراهن ولكنه التاسع بعد ، أليكس ساندرو، دانيلو، دوجلاس كوستا، جونزالو هيجواين، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة وفوتشيك تشيزني.

الجدير بالذكر أن هناك تقارير تفيد بإمكانية عودة الدوري في 20 ايار المقبل ولكن لا يوجد حتى الآن أي مؤشر لذلك بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات داخل إيطاليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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