كربلاء تباشر بتشغيل جهاز فحص المُشتبه إصابتهم بمرض كورونا

أعلن مدير دائرة صحة كربلاء، اليوم الأحد ، المباشرة بالتشغيل التجريبي لجهاز " PCR " المُختبري (ألماني المنشأ) الخاص بفحوصات الفيروسات بضمنها الفحص المُختبري للحالات المُشتبه بها لفايروس كُورونا المُستجد ، بدلاً من إرسال العيَنات إلى مُختبر الصحة المركزي في بغداد . وقال صباح الموسوي ، في بيان، إننا نعلن اليوم ، عن " إكمال تنصيب منظومة ( PCR ) المُختبرية مع جميع ملحقاتها "، مُبيناً أن "الجهاز ، الذي إستوردته وزارة الصحة ومن مناشئ عالمية رصينة ومتطورة ، سيُمكّن الملاكات الطبية والصحية من إجراء الفحص المختبري داخل المحافظة للكشف المُبكر عن حالات الإصابة بفايروس كُورونا المُستجد".



واشار الى إن " الدائرة ، على موعد لزيارة مُرتقبة لوفد وزاري بصحبة وفد من جمهورية الصين الشعبية بغية إستحصال الموافقات النهائية للشروع بتشغيل الجهاز "

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