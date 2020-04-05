من هو رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل الذي توفي بكورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

اعلن اليوم الأحد عن وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق، الدكتور، محمود جبريل، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .



ومحمود جبريل هو سياسي ليبي معارض عضو في المجلس الوطني الإنتقالي لإسقاط نظام معمر القذافي منذ 5 مارس 2011، ولد في 28 مايو عام 1952 في مدينة بنغازي الليبية .

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حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، تزوج من ابنة شعراوي جمعة وزير داخلية مصر الأسبق، حصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980، وعلى الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984، حيث عمل فيها أستاذا للتخطيط الاستراتيجي عدة سنوات، ثم تولى بعد ذلك تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في كثير من الدول العربية والأجنبية منها مصر والسعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب وتونس وتركيا وبريطانيا .

تقلد منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد حكم معمر القذافي، وبعد أحداث 2011 أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي.

ويعتبر محمود جبريل من الداعيين للتغيير في ليبيا وإسقاط نظام معمر القذافي، وله دور بارز في أحداث فبراير 2011، حيث إنضم إلى المجلس الوطني الإنتقالي وساهم تواصله مع حكومات فرنسا وأمريكا والإمارات في إسقاط النظام الجماهيري وقتل العقيد معمر القذافي وبعد الثورة أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية اليبرالي الذي لم يحقق نتائج قوية في الإنتخابات البرلمانية السابقة.