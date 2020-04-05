"خاين وعميل".. رواد السوشيال ميديا في مصر يُهاجمون حمدين صباحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

شن رواد السوشيال ميديا في مصر هجوما حادا على المرشح الرئاسي المصري السابق، حمدين صباحي ولقبوه بالفاشل بسبب تصريحاتة الأخيرة المقصود بها وهدفها الإفراج عن العناصر الإخوانية والمناوئة والإثارية المحبوسين احتياطيا بذريعة انتشار فيروس كورونا، وهي دعوة تتزامن مع حملة دشنها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للغرض نفسه استغلالًا للظرف الراهن.



وقال أحد النشطاء "كل العبارات الرنانة المقصود بها وهدفها الإفراج عن العناصر الإخوانية والمناوئة والإثارية المحبوسين احتياطيا.. هي نفس مطالب الإخوان والاشتراكيين الثوريين وبيشاركهم في نفس حملتهم".

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وقال اخر "علشان الإخوان عايزين يفرجوا عن عناصرهم اللي أخطر على المجتمع من الكورونا، دي العناصر الإجرامية أقل خطرا منهم، لأن ده مجرم بيرتكب جريمة جنائية ولكنه لا يخون وطنه مثل هؤلاء لصالح أطراف خارجية".

وأضاف أخر "ياخاين ياعميل.. انت بتعمل إيه.. بدل ما تنزل وتساعد البلد وتطلع الفلوس اللي انت واخدها من الدول إياها وتصرفها على الشعب في الظروف دي".

وعلق أحد النشطاء، قائلا: "على فكرة الشعب لن ينخدع بالعبارات الرنانة.. الإثاري المختفي اللي بيحاول الركوب على أي أزمة وبياخد تعليماته من الإخوان ده نفس كلام الإخوان والاشتراكيين الثوريين.. واضح إن الحملة دي مقابلها المادي عالي شوية والكل عايز ياخد منها".

وطالب أحد النشطاء، قائلا: "ارحمونا وارحموا المجتمع اللي خلاص كشفكم.. ولا انتم لسه مش فاهمين.. لا العملاء.. لا للخونة.. ولا للفاشلين الكذابين".