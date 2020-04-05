شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة رئيس وزراء ليبيا السابق في القاهرة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020 أفادت وسائل إعلام عربية، بوفاة رئيس وزراء ليبيا السابق، محمود جبريل، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المصرية القاهرة .

Advertisements جاء ذلك على لسان مراسل قناة العربية الإخبارية في القاهرة . وأصيب جبريل الذي يتراس حزب تحالف القوى الوطنية الليبية، بفيروس كورونا أواخر الشهر الماضي . وتولى جبريل رئاسة الحكومة في فترة المجلس الانتقالي بعد الثورة على نظام معمر القذافي عام 2011 .

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