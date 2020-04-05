الطبش: الإصلاح فيروس حقيقي لمشاريع مُنظّر الجمهورية

أشارت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، إلى أن "مُنظر الجمهورية طرح، خلال إطلالته أمس، شروطا على ​صندوق النقد الدولي​ للتفاوض معه، في سابقة استكبارية نرجسية غير مسبوقة، مطلقا المواقف وكأنه صاحب القرار الوحيد في هذا البلد، في حين أنه يدري تماما بأن شروط الصندوق هي وجود برامج اصلاحية حكومية حقيقية، وليست حبرا على ورق".

ورأت الطبش، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الإصلاح هو "فيروس" حقيقي لمشاريع "منظر الجمهورية النفعية الخاصة، ولبرامج تمويل حملته الرئاسية"، مضيفة: "خليط عالأرض، وما تعلا كتير".