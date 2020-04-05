سفارة لبنان بفرنسا: إنشاء آلية مساعدة مالية لدعم الطلاب الذين يعانون أوضاعا متعثرة

أعلنت السفارة ال​لبنان​ية في باريس، في بيان، "إنشاء آلية مساعدة مالية لدعم الطلاب اللبنانيين الذين يعانون أوضاعا متعثرة، بمبادرة من سفارة لبنان لدى ​فرنسا​ وبرعاية غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية. على أن يتم منح هذه المساعدات المالية على أساس المعايير الاجتماعية الخاصة بالطلاب الذين يواجهون صعوبات مادية في متابعة تعليمهم العالي في فرنسا".

وأشارت إلى أننا "شاركنا الكثير منكم الصعوبات المالية التي تواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة، ونواصل جهودنا في سبيل خدمتكم"، لافتة إلى أنه "إذا كنتم ترغبون بالاستفادة من هذه المساعدة، يرجى إرسال طلباتكم عبر البريد الإلكتروني على عنوان [email protected] ، على أن يرفق الطلب بالسيرة الذاتية، ورسالة تعرضون فيها مشروعكم المهني وحالتكم الاجتماعية أي وضع الوالدين والدخل والنفقات المتوجبة والاستفادة من منح أو إعانات أخرى مثل APL، بالإضافة إلى المستندات الثبوتية الرسمية كصورة عن بطاقة الطالب وإيصال الإيجار وكشف الحساب المصرفي منذ 01/01/2020".

وأوضحت أن "لجنة ستتولى درس الملفات الكاملة، مؤلفة من ممثلين للسفارة اللبنانية والقنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا وغرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية ومجموعة من الطلاب والمحامين"، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة أبصرت النور بفضل سخاء مواطنين لبنانيين نتوجه إليهم للمناسبة بجزيل الشكر".

