بلدية صيدا وزعت 2000 حصة مواد تنظيف وتعقيم للمنازل في صيدا القديمة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن الإستعدادات للبدء بتوزيع القسائم الشرائية الغذائية تتسارع وتيرة انجازها، من ​بلدية صيدا​ في إطار خطة المجلس البلدي برئاسة ​محمد السعودي​ لدعم صمود الأهالي في مواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​، في وقت إستكملت البلدية المرحلة الثانية من الحصص الصحية حيث جرى توزيع 2000 حصة من مواد التنظيف والتعقيم على العائلات في أحياء ​صيدا القديمة​ وذلك بالتعاون مع متطوعين ومتطوعات من جمعيات أهلية وكشفية ومجتمع مدني في المدينة، وبمواكبة من شرطة البلدية، ليصل مجموع ما تم توزيعه من حصص صحية نحو 4000 حصة، (2000 منها تم توزيعها مؤخرا في محلة التعمير عين الحلوة ومدينة العمال) .

وتم الإستعانة بآليات توك توك لنقل الحصص سيما وأنها تتميز بصغر حجمها ما يمكنها من ولوج الأحياء الداخلية الضيقة والوصول إلى أقرب الأمكنة من التجمعات السكنية ومنازل القاطنين ولاقت هذه الخطوة الترحاب واالإرتياح من قبل الأهالي والسكان في هذه الأحياء وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ومياومين من المتضررين من تداعيات كورونا.