فادي العلي: السابع من نبسان ذكرى مولد فجر عربي أصيل

أكد عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" أمين فرع البقاع الغربي والأوسط ​فادي العلي​ أن "السابع من نيسان ذكرى مولد فجر عربي أصيل، حيث بدأ حزبنا بخوض مسيرته النضالية الطويلة المليئة بالانتصارات ايماناً منا بالثوابت القومية وعظمة الأمة ورسالتها الخالدة".

وأشار العلي إلى "هذا النضال الطويل الذي استطاع الحزب خلاله الصمود في وجه كافة المؤامرات التي كانت تحاك له من قبل الدول الإستعمارية وفي مقدمتها ​اسرائيل​ وبعض ملوك وحكام العرب الانفصاليين خوفاً من ابناء الأمة الذين يتسلحون بالوعي وثقافة البعث التي انتشرت بينهم وهددت بإطاحة عروشهم الزائفة".

ووجه العلي بهذه المناسبة "التحية لأخوتنا في الوطن العربي الصامدين في وجه المؤامرات والمقاومين على امتداد الساحة العربية عامة وللمقاومة الاسلامية اللبنانية (​حزب الله​ )خاصة"، وإلى "روح الرئيس الخالد ​حافظ الأسد​ ولحامل الأمانة الرئيس ​بشار الأسد​".