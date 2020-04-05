توفي شخص اثر حريق في ورشة بناء مستشفى ميداني خاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا المستجد قرب موسكو.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الحالات الطارئة تأكيدها أن الحريق اندلع في مجموعة خيم مشيدة قرب الورشة مخصصة لإقامة بعض العمال. وامتد الحريق على مساحة 90 متراً مربعا قبل أن تتم السيطرة عليه.
وبدأ العمل على هذا المستشفى قرب قرية غولوخفاستوفو الواقعة على بعد 70 كلم جنوب غرب العاصمة، منتصف آذار ويضم 3200 عامل، يقيم بعض منهم في المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل في حريق داخل ورشة بناء مستشفى لمرضى كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.