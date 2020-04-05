قتيل في حريق داخل ورشة بناء مستشفى لمرضى كورونا في روسيا

توفي شخص اثر حريق في ورشة بناء مستشفى ميداني خاص بمعالجة مرضى ​فيروس كورونا​ المستجد قرب ​موسكو​.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الحالات الطارئة تأكيدها أن الحريق اندلع في مجموعة خيم مشيدة قرب الورشة مخصصة لإقامة بعض العمال. وامتد الحريق على مساحة 90 متراً مربعا قبل أن تتم السيطرة عليه.

وبدأ العمل على هذا المستشفى قرب قرية غولوخفاستوفو الواقعة على بعد 70 كلم جنوب غرب العاصمة، منتصف آذار ويضم 3200 عامل، يقيم بعض منهم في المكان.