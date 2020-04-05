اخبار العالم

الملك السعودي يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيهات للسلطات المعنية للعمل على اجراءات المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج.

من جهتها اعلنت ​وزارة الخارجية ​ عن "إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة والأولوية للسعوديين المتواجدين في البلدان الأكثر تضررا ب​فيروس ​"، مؤكدة انه "وضعنا خطة متكاملة لعودة المواطنين تضمن سلامتهم".

وفي وقت سابق اعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك السعودي يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا