الملك السعودي يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج

اصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيهات للسلطات المعنية للعمل على اجراءات المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج.
من جهتها اعلنت وزارة الخارجية السعودية عن "إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة والأولوية للسعوديين المتواجدين في البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا"، مؤكدة انه "وضعنا خطة متكاملة لعودة المواطنين تضمن سلامتهم".
وفي وقت سابق اعلنت وزارة الصحة السعودية، وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة.
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