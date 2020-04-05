الحكومة الليبية: تركيا لا تزال تزود المليشيات الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة

أعرب مدير إدارة الإعلام الخارجي للحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، مالك الشريف، "عن تقدير الحكومة للجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية".
ولفت الشريف إلى أن "هناك دول، خاصةً تركيا، لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة".
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق في آخر شهر آذار الماضي، عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا، بهدف إرساء السلام.
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