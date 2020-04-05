الجيش الإسرائيلي: قائد بالجيش يخضع نفسه للحجر بعد مخالطة مصاب بكورونا

أكد ​الجيش الإسرائيلي​ أن "قائد القيادة المركزية اللواء نداف بادان دخل الحجر الصحي، ضمن إجراءات وقف تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت الجيش في بيان إلى أن "بادان أخضع نفسه للحجر، بعد أن اكتشف أنه تفاعل مؤخراً مع مدني تم تخشيص إصابته بالفيروس لاحقاً"، موضحاً أنه "في حالة جيدة وسيواصل تأدية مهامه من مكتبه".

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة حجر قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي زار عقب خروجه من العزلة مدينة بني براك، أحد أكبر بؤر كورونا في البلاد، والتقى قادة القوات المنتشرة هناك مؤخرا.