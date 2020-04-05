الصحة السويدية: تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة في السويد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 401 وفاة بعد تسجيل 28 حالة جديدة.
ولفتت الهيئة إلى تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6830 حالة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
من جهتها، أوضحت وسائل إعلام سويدية، أن "السويد سجلت أقل من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي"، موضحةً أن "عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية في أقسام الطوارئ، وصل إلى 541 شخصاً".
كما أفادت بأن "أعلى نسبة بين الأشخاص المصابين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 59 عاماً، وذلك بواقع أكثر من 1200 إصابة".
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