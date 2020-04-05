سلطات المغرب ستُفرج عن أكثر من 5 آلاف سجين للحد من تفشي كورونا

اعلنت وزارة العدل المغربية أن "ملك المغرب محمد السادس منح عفواً لأكثر من خمسة آلاف سجين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في السجون المغربية".
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الملك محمد السادس أصدر عفواً مولويا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية".
وأوضحت أن السجناء المعفى عنهم "تمّ انتقاؤهم بحسب "سنّهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".
واكدت الوزارة إن "هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية" نظراً إلى "الظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
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