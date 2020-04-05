"بلومبيرغ": السلطات الهندية تمنع صادرات عقار الملاريا "الهيدروكسي كلوركوين"

أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن "السلطات ​الهند​ية منعت كل صادرات "الهيدروكسي كلوركوين"، عقار ​الملاريا​ الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيحدث فارقا في المعركة ضد "كوفيد 19".

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن "المديرية العامة للتجارة الخارجية أعلنت أن صادرات الدواء وتركيباته ممنوعة دون أي استثناءات، وعلى الفور"، موضحةً أن "المنع يعكس قلق الهند المتزايد بشأن سرعة انتشار ​كورونا​، مع مخاطر من انتشار مجتمعي متزايد في البلد الذي يقطنه 1.3 مليار نسمة".

من جهتها، قيدت الوكالة التجارية الشهر الماضي "شحنات الدواء إلى الخارج، وسمحت باستثناءات محدودة لأسباب إنسانية ولتلبية الالتزامات السابقة".