الجزيرة: عبد المهدي يرحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية

افادت قناة "الجزيرة" بأن "رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي رحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية"، مشيرة الى انه "بعد ترحيب عبد المهدي بحوار استراتيجي مع واشنطن دعا السفير الأميركي ماثيو تولر لتحديد موعد بدء المفاوضات".
وفي وقت سابق أعلن مكتب عبد المهدي أن "اللقاء مع السفير الأميركي تضمن التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفيروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
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