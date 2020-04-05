الجزيرة: عبد المهدي يرحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية

افادت قناة "الجزيرة" بأن "رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق ​عادل عبد المهدي​ رحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية"، مشيرة الى انه "بعد ترحيب عبد المهدي بحوار استراتيجي مع واشنطن دعا السفير الأميركي ​ماثيو تولر​ لتحديد موعد بدء المفاوضات".

وفي وقت سابق أعلن مكتب عبد المهدي أن "اللقاء مع السفير الأميركي تضمن التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة ​كورونا​ وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفيروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".