"العربية": وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت قناة "العربية"، وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق ​محمود جبريل​ في ​القاهرة​ بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

من جانبها، أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن "جبريل توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، خلال تواجده في المستشفى"، لافتةً إلى أنه "كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس".

وكان "تحالف القوي الوطنية" الليبي، أعلن في الـ 26 من آذارالماضي، إصابة رئيس الوزراء السابق بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص طبي أعطى نتيجة إيجابية.