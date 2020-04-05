الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس بتهمة ممارسة نشاط غير قانوني

أعلن المتحدث باسم ​الشرطة الإسرائيلية​ ​ميكي روزنفيلد​، أن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت محافظ القدس لدى ​السلطة الفلسطينية​ عدنان غيث من منزله ببلدة سلوان شرق ​القدس الشرقية​ المحتلة للتحقيق معه حول ممارسة نشاط غير قانوني في المدينة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي المحافظ، رامي عثمان تأكيده أن "المحافظ قيد التحقيق ويرجح أن سبب اعتقاله يتمحور حول نشاطات لمكتب المحافظ في المدينة تتعلق بمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​".

واعتقلت السلطات الإسرائيلية المحافظ غيث ست مرات على الأقل العام الماضي.