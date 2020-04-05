وفاة الشاب الذي أقدم على احراق نفسه في تعلبايا ومحافظ البقاع بحث تأمين المساعدة لعائلته

ذكرت معلومات صحافية أن السوري بسام الحلاق الذي أضرم النار بنفسه في بلدة ​تعلبايا​، توفي متأثرا بالحروق التي أصيب بها والتي أفادت المعاينة لها في مستشفى ​البقاع​ أنها من الدرجة الثالثة.

وقد تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، هذه القضية، وذلك مع كل من قائد ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص، ورئيس بلدية تعلبايا المهندس جورج صوان ومنسقة ​وزارة الداخلية والبلديات​ لشؤون ​النازحين السوريين​ في البقاع منال رمضان ومنظمة ال UNHCR، لمتابعة حالة عائلة الحلاق الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها.