ذكرت معلومات صحافية أن السوري بسام الحلاق الذي أضرم النار بنفسه في بلدة تعلبايا، توفي متأثرا بالحروق التي أصيب بها والتي أفادت المعاينة لها في مستشفى البقاع أنها من الدرجة الثالثة.
وقد تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، هذه القضية، وذلك مع كل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، ورئيس بلدية تعلبايا المهندس جورج صوان ومنسقة وزارة الداخلية والبلديات لشؤون النازحين السوريين في البقاع منال رمضان ومنظمة ال UNHCR، لمتابعة حالة عائلة الحلاق الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشاب الذي أقدم على احراق نفسه في تعلبايا ومحافظ البقاع بحث تأمين المساعدة لعائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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